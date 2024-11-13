Визначились коментатори матчу Грузія – Україна

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі Ліги націй між збірними Грузії та України.

Про це повідомляє MEGOGO.

Матч Грузія – Україна прокоментують Вадим Скічко та Сергій Лук`яненко.

На місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків, Суспільне Ужгород…) та на телеканалі "MEGOGO Спорт" гру прокоментують Віталій Волочай та Віталій Кравченко.

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться на Батумі Арені в однойменному грузинському місті. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Після чотирьох турів Україна займає останню сходинку в групі В1 Ліги націй. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Чехією.