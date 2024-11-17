Не змогли знайти свою гру в атаці: Трубін – про нічию з Грузією у Лізі націй
Анатолій Трубін
УАФ
Голкіпер збірної збірної України Анатолій Трубін прокоментував нічийний результат у матчі проти Грузії в межах 5 туру Ліги націй, наголосивши, що суперник не створив достатньо гостроти.
Про це він сказав у коментарі Суспільному.
"На жаль, сьогодні грали більше без м'яча. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці", – підсумував Трубін.
Воротар також прокоментував турнірне становище "синьо-жовтних" перед матчем з Албанією.
"Будемо готуватися тільки на перемогу проти Албанії – і там вже будемо бачити наші розклади", – додав Трубін.
Після сьогоднішніх результатів українці залишилися на останньому місці у квартеті (5) Лідерами залишилися чехи (8), на другому місці йде збірна Грузії (7), Албанія (7) – третя.
19 листопада в завершальному турі Україна зіграє в гостях у Албанії, а Чехія прийме Грузію.
Українці втратили шанси виграти групу та автоматично підійнятися в дивізіон А.