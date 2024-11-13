Збірна Грузії – збірна України: анонс матчу Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу зіграє у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником буде один із фаворитів нашого квартету – Грузія.

Поєдинок відбудеться на Батумі Арені в однойменному грузинському місті. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Збірна України

Перед стартом Ліги націй УЄФА підопічні Сергія Реброва не зуміли вийти в плейоф чемпіонату Європи-2024, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

Невдалі результати продовжили переслідувати Україну і на цьому турнірі, де команда зіграла вже 4 поєдинки та наразі посідає останню сходинку в групі. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить із суттєвими кадровими втратами. Команді не допоможуть Андрій Лунін, Віктор Циганков, Руслан Малиновський та Віталій Буяльський. Також гру ризикує пропустити Артем Довбик.

Збірна Грузії

На відміну від України, Грузія дуже вдало виступила на Євро-2024, закохавши у себе мільйони глядачів. У дебютному для себе розіграші турніру команда не лише показала гарний футбол, але й вийшла у плейоф з групи, де були Португалія, Туреччина та... Чехія, з якою вона перетнулася і в Лізі націй.

Саме з чехами Грузія зіграла у першому турі. Той поєдинок завершився розгромною перемогою грузинів (4:1). Після цього Грузія перемогла й Албанію (1:0). Проте далі були дві поразки проти України (0:1) та Албанії (0:1).

У попередньому розіграші Ліги націй Грузія грала у дивізіоні С, де посіла перше місце у квартеті з Гібралтаром, Північною Македонією та Болгарією. Грузини набрали 16 очок з 18 можливих, втративши бали лише у грі з болгарами вдома (нічия 0:0).

Історія зустрічей

Україна та Чехія провели 10 очних поєдинків. Українці перемогли в 7 матчах, ще три зустрічі завершилися внічию. Перша гра відбулася ще у серпні 1998-го (4:0 на користь українців).

Що цікаво, найкращим бомбардиром протистояння є теперішній наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров. На його рахунку 3 голи.

Де дивитися

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Зубков, Яремчук, Мудрик.

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Двалі – Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі – Цитаішвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Цифри і факти

Україна та Чехія 10 разів грали між собою: 7 перемог в українців, ще 3 гри завершились внічию;

Найкращим бомбардиром протистояння є наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров. На його рахунку 3 голи;

Україна втретє зіграє у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;

Переможець групи автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім – врятуватися від вильоту;

Склад України значно дорожчий за Грузію (333,20 проти 178,10 млн);

Найдорожчими гравцями збірної України за версією Transfermartk є нападник Роми Артем Довбик та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков – по 35 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед грузинів має Хвіча Кварацхелія, який виступає за Наполі – 80 млн євро;

Збірна України молодша за Грузію – 25,8 в України та 28,1 у грузинів;

У збірній України значно менше легіонерів у складі – 9 проти 21.

Прогноз Чемпіона

Перемога України – 2:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Грузія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Грузії – 2,63;

Нічия – 3,25;

Перемога України – 2,83.

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