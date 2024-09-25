У групи фанатів Лаціо конфіскували зброю напередодні матчу з Динамо

Групі з близько 60 вболівальників Лаціо заборонили відвідувати матч першого раунду основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо. Це пов'язано з конфіскацією зброї німецькою поліцією.

Про це повідомляє The Athletic.

Влада Гамбурга заявила, що група італійських фанатів намагалася втекти від представників правоохоронних органів на центральній площі міста, після чого "лаціале" були зупинені та обшукані спецпідрозділом особливого призначення.

З'ясувалося, що фанати Лаціо мали при собі п'ять ножів, шість молотків для відбивання м'яса, дві дерев'яїні дубинки, кийок, шампур та гайковий ключ.

Пізніше пресслужба Лаціо підтвердила, що група вболівальників була затримана поліцією, а також отримала заборону на вхід на стадіон "Фолькспаркштадіон", де відбудеться матч Динамо Київ – Лаціо.

Нагадаємо, поєдинок Ліги Європи відбудеться сьогодні, 25 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом. Цей матч буде номінально домашнім для Динамо.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.