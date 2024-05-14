Грізманн — найкращий французький гравець, що виступає закордоном, Доннарумма — кращий воротар Ліги 1
Форвард Атлетико Антуан Грізманн визнаний найкращим французьким гравцем, що виступає закордоном, а італієць Джанлуїджі Доннарумма — кращим воротарем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.
33-річний нападник вдруге поспіль виграв цю нагороду.
25-річний воротар провів у французькому чемпіонаті 25 матчів і пропустив 20 м'ячів, у 11 зустрічах зіграв “на нуль”.
Нагороду найкращого молода гравця отримав півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері.
А кращим тренером став Ерік Руа з Бреста.
Нагадаємо, вінгера ПСЖ Кіліана Мбаппе названий найкращим гравцем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.
Раніше Мбаппе та Грізманн були включені до номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: