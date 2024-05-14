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Грізманн — найкращий французький гравець, що виступає закордоном, Доннарумма — кращий воротар Ліги 1

— 14 травня, 10:54
Грізманн — найкращий французький гравець, що виступає закордоном, Доннарумма — кращий воротар Ліги 1

Форвард Атлетико Антуан Грізманн визнаний найкращим французьким гравцем, що виступає закордоном, а італієць Джанлуїджі Доннарумма — кращим воротарем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.

33-річний нападник вдруге поспіль виграв цю нагороду.

25-річний воротар провів у французькому чемпіонаті 25 матчів і пропустив 20 м'ячів, у 11 зустрічах зіграв “на нуль”.

Нагороду найкращого молода гравця отримав півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері.

А кращим тренером став Ерік Руа з Бреста.

Нагадаємо, вінгера ПСЖ Кіліана Мбаппе названий найкращим гравцем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.

Раніше Мбаппе та Грізманн були включені до номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.

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