Грізманн — найкращий французький гравець, що виступає закордоном, Доннарумма — кращий воротар Ліги 1

Форвард Атлетико Антуан Грізманн визнаний найкращим французьким гравцем, що виступає закордоном, а італієць Джанлуїджі Доннарумма — кращим воротарем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.

33-річний нападник вдруге поспіль виграв цю нагороду.

Il aura dû patienter huit ans... 🍾



Premier lauréat en 2016 du Trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger, Antoine Griezmann, la régularité faite footballeur, double la mise 🏆



Grande Antoine ! 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/znyfyLdLDn — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

25-річний воротар провів у французькому чемпіонаті 25 матчів і пропустив 20 м'ячів, у 11 зустрічах зіграв “на нуль”.

Che Talento Gigio ! 🇮🇹



Un championnat réussi plus tard, @gianluigidonnarumma décroche son second Trophée UNFP de meilleur gardien de @Ligue1UberEats 🏆



Bravissimo Gigio ! 👏 #TropheesUNFP pic.twitter.com/LD0Dh2Uewx — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Нагороду найкращого молода гравця отримав півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері.

А кращим тренером став Ерік Руа з Бреста.

Нагадаємо, вінгера ПСЖ Кіліана Мбаппе названий найкращим гравцем Ліги 1 за версією Національної спілки професійних футболістів (UNFP) вп'яте поспіль.

Раніше Мбаппе та Грізманн були включені до номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.

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