Захисник збірної Албанії: Наша ціль – обіграти Україну
Центральний захисник збірної Албанії Ардіан Ісмаїлі впевнений, що допомога трибун допоможе "орлам" здобути перемогу над збірною України.
Його слова цитує Суспільне Спорт.
"Все як завжди для наших вболівальників. Наш стадіон завжди заповнений, і кожна команда, що приїжджає до Албанії, перебуває під тиском завдяки нашим фанатам.
У нас є кілька опцій у цьому матчі, але наша ціль – здобути перемогу, бо ми хочемо виграти групу або ж фінішувати на другому місці", – сказав Ісмаїлі.
Стартовий свисток матчу між Україною та Албанією пролунає о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.
Окрім гри команди Сергія Реброва у цей день відбудеться ще вісім матчів групового етапу Ліги націй.
Зауважимо, що в разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії. А якщо в паралельному матчі Чехія здолає Грузію, то українці піднімуться на 2 сходинку та змагатимуться у плейоф за вихід в Дивізіон А.