Захисник збірної Албанії: Наша ціль – обіграти Україну

Центральний захисник збірної Албанії Ардіан Ісмаїлі впевнений, що допомога трибун допоможе "орлам" здобути перемогу над збірною України.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Все як завжди для наших вболівальників. Наш стадіон завжди заповнений, і кожна команда, що приїжджає до Албанії, перебуває під тиском завдяки нашим фанатам.

У нас є кілька опцій у цьому матчі, але наша ціль – здобути перемогу, бо ми хочемо виграти групу або ж фінішувати на другому місці", – сказав Ісмаїлі.