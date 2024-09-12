Квасниця: Ми налаштовані фінішувати на мажорній ноті й вийти на Євро-2025 з першого місця
Гравець молодіжної збірної України та Руха Ілля Квасниця поділився враженнями від виходу команди на Євро-2025 U-21 та заявив, що вони налаштовані вийти з першого місця у групі.
Його слова передає Sport.ua.
"Приємно, коли виконуєш поставлене завдання. Передусім відзначу чудовий мікроклімат в збірній, згуртованість, яка допомагала в скрутні моменти, організацію гри. Це вже заслуга тренерського штабу.
Останні дві перемоги тішать й тому, що були здобуті в напруженій боротьбі. Особливо важко було в Балліміні, коли ми залишилися в середині другого тайму в меншості й північноірландці чинили серйозний тиск. Все ж вдалося вистояти й продовжити переможну серію до восьми матчів.
Після фінального свистка Унаї Мельгоса подякував за гру, побажав не зупинятися на досягнутому. Натякав на те, що треба достойно виступити в завершальних матчах відбору – з Англією та Сербією, що відбудуться в жовтні.
Ми самі налаштовані фінішувати на мажорній ноті й вийти на Євро-2025 з першого місця", — сказав Квасниця.
Нагадаємо, що Україна гарантувала собі місце на Євро-2025, оскільки навіть якщо вона посяде друге місце у групі, то стане однією з 3 найкращих команд з других місць. Наразі в команди максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії — 19.
Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти однолітків з Англії. А останню гру відбору Підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії 15 жовтня.
У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.