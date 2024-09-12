Квасниця: Ми налаштовані фінішувати на мажорній ноті й вийти на Євро-2025 з першого місця

Гравець молодіжної збірної України та Руха Ілля Квасниця поділився враженнями від виходу команди на Євро-2025 U-21 та заявив, що вони налаштовані вийти з першого місця у групі.

Його слова передає Sport.ua.

"Приємно, коли виконуєш поставлене завдання. Передусім відзначу чудовий мікроклімат в збірній, згуртованість, яка допомагала в скрутні моменти, організацію гри. Це вже заслуга тренерського штабу.

Останні дві перемоги тішать й тому, що були здобуті в напруженій боротьбі. Особливо важко було в Балліміні, коли ми залишилися в середині другого тайму в меншості й північноірландці чинили серйозний тиск. Все ж вдалося вистояти й продовжити переможну серію до восьми матчів.

Після фінального свистка Унаї Мельгоса подякував за гру, побажав не зупинятися на досягнутому. Натякав на те, що треба достойно виступити в завершальних матчах відбору – з Англією та Сербією, що відбудуться в жовтні.

Ми самі налаштовані фінішувати на мажорній ноті й вийти на Євро-2025 з першого місця", — сказав Квасниця.