ПСВ оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед
Тайрелл Маласія
ПСВ
ПСВ завершив трансфер захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласії.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Ейндховену.
Орендна угода розрахована до кінця сезону, по завершенню якою клуб матиме право викупу футболіста. За інформацією ЗМІ, трансферна вартість складатиме 10 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Маласія взяв участь у дев'яти матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши загалом 361 хвилину.
Нагадаємо, захисник приєднався до МЮ у 2022 році, перейшовши з Феєнорда за 15 млн євро.
Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".