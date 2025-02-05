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ПСВ оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 07:46
Тайрелл Маласія - гравець ПСВ
Тайрелл Маласія
ПСВ

ПСВ завершив трансфер захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласії.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ейндховену.

Орендна угода розрахована до кінця сезону, по завершенню якою клуб матиме право викупу футболіста. За інформацією ЗМІ, трансферна вартість складатиме 10 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Маласія взяв участь у дев'яти матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши загалом 361 хвилину.

Нагадаємо, захисник приєднався до МЮ у 2022 році, перейшовши з Феєнорда за 15 млн євро.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".

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Тайрелл Маласія

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