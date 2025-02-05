ПСВ оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед

ПСВ завершив трансфер захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласії.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ейндховену.

Орендна угода розрахована до кінця сезону, по завершенню якою клуб матиме право викупу футболіста. За інформацією ЗМІ, трансферна вартість складатиме 10 мільйонів євро.

Part of the match squad from Saturday 🫡#PSVxEbury pic.twitter.com/i1L1CfnsRv — PSV (@PSV) February 4, 2025

У нинішньому сезоні Маласія взяв участь у дев'яти матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши загалом 361 хвилину.

Нагадаємо, захисник приєднався до МЮ у 2022 році, перейшовши з Феєнорда за 15 млн євро.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".