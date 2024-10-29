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Гюндоган: Родрі – ідеальний півзахисник

Олег Дідух — 29 жовтня, 14:22
Гюндоган: Родрі – ідеальний півзахисник
Родрі
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган на своїй сторінці в X (Twitter) привітав партнера по команді Родрі з завоюванням Золотого м’яча 2024 року, підкресливши те, що іспанець повністю заслужив на таке визнання.

"З сьогоднішнього дня він нарешті більше не недооцінений. Вітаю мого товариша по команді Родрі з отриманням Золотого м'яча! Для мене це дуже важливо!

Я особливо радий, що цю нагороду виграв хтось з гравців захисного плану, а не тільки ті, які атакують! Родрі – ідеальний півзахисник, і немає нікого, хто грає на його позиції краще за нього.

Так багато клубів в Європі шукають опорного півзахисника світового класу, але в підсумку є тільки він! Який прогрес за останні роки!", – написав Гюндоган.

Нагадаємо, Родрі став першим за 64 роки іспанцем, який виграв Золотий м’яч. Фаворитом у боротьбі за нагороду до останнього вважався Вінісіус Жуніор. Делегація Реала проігнорувала церемонію нагородження, дізнавшись, що бразилець не отримає головний приз.

Золотий м'яч Манчестер Сіті Родрі Ілкай Гюндоган

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