Гюндоган: Родрі – ідеальний півзахисник

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган на своїй сторінці в X (Twitter) привітав партнера по команді Родрі з завоюванням Золотого м’яча 2024 року, підкресливши те, що іспанець повністю заслужив на таке визнання.

"З сьогоднішнього дня він нарешті більше не недооцінений. Вітаю мого товариша по команді Родрі з отриманням Золотого м'яча! Для мене це дуже важливо!

Я особливо радий, що цю нагороду виграв хтось з гравців захисного плану, а не тільки ті, які атакують! Родрі – ідеальний півзахисник, і немає нікого, хто грає на його позиції краще за нього.

Так багато клубів в Європі шукають опорного півзахисника світового класу, але в підсумку є тільки він! Який прогрес за останні роки!", – написав Гюндоган.