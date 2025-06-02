У роздягальні всі виглядають розчарованими, – гравець Лівого берега прокоментував виліт з УПЛ

Воротар Лівого Берега Максим Механів розповів, що уся команда розчарована після вильоту з Української Прем'єр-ліги від харківського Металіста 1925.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні була велика мотивація у всієї команди, кожен докладав максимум зусиль задля перемоги. Ми до останнього грали на нервах, як протягом весняної частини сезону, так і в матчах із Металістом 1925, грали до останньої секунди. Але це футбол, так стається. У роздягальні всі виглядають розчарованими. Це треба пережити та йти далі", - сказав Механів

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув перемогу в обох матчах та повернувся в УПЛ. Також в іншому перехідному протистоянні Ворскла вперше в історії вилетіла в Першу лігу, програвши Кудрівці.

Проте не обійшлося без скандалу: фанати харківського клубу вигукували скандальні кричалки на адресу суперника. Ультрас Металіста 1925 вже засудив вигуки на адресу Лівого берега.