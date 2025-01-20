Манчестер Юнайтед розпочав переговори про трансфер гравця збірної Данії
Манчестер Юнайтед звернувся до Лечче щодо потенційного трансферу Патріка Доргу.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.
Клуби ведуть переговори, але ні про що поки ще не домовилися.
20-річний данець, який минулого жовтня підписав новий контракт до літа 2028 року, може зіграти на обох флангах захисту та нападу.
На рахунку Доргу чотири матчі у футболці збірної Данії. На даний момент він провів 43 гри у складі Лечче з моменту свого переходу з Норшелланда влітку 2023 року.
Цього сезону футболіст відзначився трьома голами та одним асистом у 22 поєдинках італійського клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.
Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дуже критично висловився щодо своєї команди після домашньої поразки від Брайтона (1:3).