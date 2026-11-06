Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Головний юрист ФІФА пішов у відставку після 8 років роботи

Микола Літвінов — 6 листопада 2026, 22:27
Головний юрист ФІФА пішов у відставку після 8 років роботи
Еміліо Гарсія Сільверо
ФІФА

Головний юрист ФІФА Еміліо Гарсія Сільверо вирішив піти у відставку після восьми років перебування в організації.

Про це повідомляє Associated Press.

"Еміліо Гарсія Сільверо висловив бажання розпочати новий етап у своїй кар'єрі та повернутися до Іспанії після 15 років роботи за кордоном на благо міжнародного футболу", – йдеться у заяві ФІФА.

Сам функціонер зазначив, що для нього ці вісім років були здійсненням мрій, проте для нього настав час повертатися додому.

"Працювати у ФІФА понад вісім років було справжньою мрією. Настав час мені та моїй родині повернутися додому. У Мадриді розпочинається новий захоплюючий етап", – сказав іспанець.

Зазначимо, що на посаді керівника юридичного підрозділу ФІФА Сільверо курирував дисциплінарні справи під час міжнародних турнірів, питання регулювання трансферного ринку та контрактні спори по всьому світу.

Також він координував переїзд юридичного підрозділу організації із Цюриха до Маямі у 2023 році.

Варто додати, що Сільверо почав співпрацювати з чинним президентом ФІФА Джанні Інфантіно ще у часи, коли той працював у структурі УЄФА.

Іспанець став на чолі юридичного відділу керівного футбольного органу у світі у 2018-му, за два роки після того, як президентом організації став Інфантіно.

Нагадаємо, що влітку цього року ФІФА вирішила звільнити операційного директора організації Кевіна Ламура після його критики у бік Інфантіно за провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Це рішення зазнало критики з боку низки правозахисних організацій. Окрім того, проти цього кроку виступила віцепрезидентка УЄФА Лора Макаллістер.

ФІФА

ФІФА

Колишній японський футболіст вирішив балотуватися на виборах президента ФІФА
Інфантіно заявив про підтримку більшості футбольних асоціацій на тлі конфлікту з УЄФА
Президент турецького клубу вважає, що санкції проти російського футболу є несправедливими
Годі дотримуватися подвійних стандартів: ексзірка Реала – про відсторонення Росії від міжнародного футболу
Серед претендентів на посаду президента ФІФА обговорюється кандидатура Бекхема – ЗМІ

Останні новини