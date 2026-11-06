Головний юрист ФІФА пішов у відставку після 8 років роботи

Головний юрист ФІФА Еміліо Гарсія Сільверо вирішив піти у відставку після восьми років перебування в організації.

Про це повідомляє Associated Press.

"Еміліо Гарсія Сільверо висловив бажання розпочати новий етап у своїй кар'єрі та повернутися до Іспанії після 15 років роботи за кордоном на благо міжнародного футболу", – йдеться у заяві ФІФА.

Сам функціонер зазначив, що для нього ці вісім років були здійсненням мрій, проте для нього настав час повертатися додому.

"Працювати у ФІФА понад вісім років було справжньою мрією. Настав час мені та моїй родині повернутися додому. У Мадриді розпочинається новий захоплюючий етап", – сказав іспанець.

Зазначимо, що на посаді керівника юридичного підрозділу ФІФА Сільверо курирував дисциплінарні справи під час міжнародних турнірів, питання регулювання трансферного ринку та контрактні спори по всьому світу.

Також він координував переїзд юридичного підрозділу організації із Цюриха до Маямі у 2023 році.

Варто додати, що Сільверо почав співпрацювати з чинним президентом ФІФА Джанні Інфантіно ще у часи, коли той працював у структурі УЄФА.

Іспанець став на чолі юридичного відділу керівного футбольного органу у світі у 2018-му, за два роки після того, як президентом організації став Інфантіно.

Нагадаємо, що влітку цього року ФІФА вирішила звільнити операційного директора організації Кевіна Ламура після його критики у бік Інфантіно за провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Це рішення зазнало критики з боку низки правозахисних організацій. Окрім того, проти цього кроку виступила віцепрезидентка УЄФА Лора Макаллістер.