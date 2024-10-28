Аморім відкритий до переходу в Манчестер Юнайтед

Головний тренер лісабонського Спортинга Рубен Аморім відкритий до продовження кар'єри в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Переговори між клубами тривають, рішення про можливий відхід наставника буде залежати від "левів".

Зазначається, що спочатку Аморім планував змінити команду вже наступного літа, коли буде діяти опція викупу контракту тренера.

🚨🔴 Understand that Ruben #Amorim is very open to joining Manchester United with immediate effect ✔️



▫️Talks between the clubs are ongoing, and it largely depends on @SportingCP at this point



▫️Originally, Amorim intended to move next summer, when his release clause in the… pic.twitter.com/kZQdukFFAO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2024

Наразі Рубен Аморім є головним фаворитом на посаду очільника Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, сьогодні посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.