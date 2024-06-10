Гвардіола — про Фліка: Йому потрібна допомога в Барселоні

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що новому наставнику Барселони Гансу-Дітеру Фліку потрібна допомога всередині клубу.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.

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"Щоразу, коли ти переходиш до нового клубу, тобі завжди потрібна допомога, особливо в Барселоні. Півтора року, які він провів у Баварії, були надзвичайними. Він виграв все, як вони грали...", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, німецький спеціаліст напередодні очолив команду замість Хаві Ернандеса, якого звільнили, зокрема, через заяви про поганий фінансовий стан клубу.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.