Гвардіола заперечив можливе повернення в Барселону

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що не має наміру повертатися в Барселону.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабрціо Романо.

"Двері для можливого повернення в Барселону зачинені", — сказав Гвардіола.

🚨🔵🔴 “Is the door closed for your possible return to Barcelona in the future?”.



“Yes, door closed”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/mTfD5pBV0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

Раніше повідомлялося, що іспанець має намір покинути Манчестер Сіті наступного літа. У сезоні, що завершився, "містяни" з Гвардіолою стали чемпіонами. Для Ман Сіті це 10-й титул АПЛ в історії та 6-й під керівництвом Гвардіоли (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

Окрім цього манкуніанці з іспанським тренером виграли першу Лігу чемпіонів у історії, 4 Кубки ліги та 2 Кубки Англії. Напередодні Ман Сіті поступився Манчестер Юнайтед у фіналі Fa Cup.

За часів роботи в Барселоні Гвардіола виграв 14 трофеїв у період з 2008 по 2012 рік.