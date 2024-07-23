Тренер Лівого берега: Нас не лякає продуктивна робота Металіста 1925 на трансферному ринку

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак вважає, що попри перевагу Металіста 1925 у фінансовиї можливостях, у його команди все одно є шанси на вихід у фінал "Турніру чотирьох".

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"На мій погляд, у випадку, коли через форс-мажорні обставини клуб УПЛ призупиняє свою діяльність, його повинна замінити команда Першої ліги, яка фінішувала відразу за тими колективами, що підвищилися в класі. І добре, що на сьогоднішньому засідання Виконкому УАФ вже на офіційному рівні затверджено це положення в Регламенті змагань нового сезону. І, щоб хоч якось справедливість взяла гору, Виконком УАФ 22 липня прийняв виважене рішення про проведення додаткового міні-турніру. Звичайно, десь можна бути незадоволеним, що нам згідно жереба дістався Металіст 1925, який продуктивно попрацював останнім часом на трансферному ринку. Але це нас не лякає, тим паче, що все відбуватиметься в матчах на виліт, тому можливі сюрпризи. Головне, що боротьба за таку бажану путівку до УПЛ продовжується. До речі, до поєдинку з харків'янами ми постараємося підсилитися кількома новачками, що сприятиме конкуренції", — сказав Первак.

Нагадаємо, в це міжсезоння Лівий берег підсилився кількома гравцями, зокрема вихованцем Ворскли та півзахисником, який має досвід виступів у Лізі Європи.

Металіст 1925, своєю чергою, підписав цілу плеяду досвідчених виконавців. До команди Віктора Скрипника приєдналися Василь Кравець, В’ячеслав Чурко, Євген Пасіч, Ігор Когут і Денис Нагнойний. Також харків’яни викупили Арі Моуру.