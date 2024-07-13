Лівий берег оригінальним відео представив новачка, який має досвід гри в Лізі Європи

Лівий берег підписав півзахисника Євгена Банаду.

Про це київський клуб повідомив у своєму Instagram.

Під час презентації новачок загинав пальці, коли на екрані з’являлися надписи "Забивав у Лізі Європи", "Півзахисник", "10 років грав за Олександрію", "Грав з Запорожаном" та "Підписав контракт з Лівим берегом".

Окрім Олександрії, Банада також грав за відроджені Металіст і Кривбас, а також виступав у складі ЛНЗ та Вереса. В сезоні-2019/20 Євген з Олександрією взяв участь у груповому етапі Ліги Європи. В 1 турі хавбек відзначився у воротах Вольфсбурга.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Лівий берег до кінця претендував на підвищення у класі. У двоматчевому протистоянні з Оболонню команда Віталія Первака поступилася з загальним рахунком 1:2.