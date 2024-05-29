Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Звернення Шовковського: подякував Героям України і поставив амбітну мету перед командою

Игорь Чернявский — 29 травня, 21:00
Звернення Шовковського: подякував Героям України і поставив амбітну мету перед командою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський звернувся до вболівальників.

Легендарний воротар, а нині наставник "біло-синіх" опублікував великий допис із підсумками сезону у своєму Facebook.

"Перше, що хочу сказати - до початку війни ніколи не міг подумати, що одного разу ми станемо учасниками матчу, який триватиме 4 години… В жахливому сні не могло наснитися, що відновлювати сили на другий тайм гравці будуть не в роздягальні, а в бункері стадіону, ховаючись від ракетних атак...

Це наша сучасна реальність… Але ми досі живі та займаємося улюбленою справою! І я ніколи не втомлюся повторювати: те, що ми граємо у футбол, – заслуга виключно наших Героїв, Захисників та Захисниць, які ціною власних життів захищають нас від ворога! Низький Вам за це уклін!", — написав Шовковський.

Нагадаємо, Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді минулого року. Під його керівництвом кияни ще не поступилася в офіційних матчах.
Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Суркіс оцінив роботу Шовковського в цьому сезоні
Шовковський: Якби не технічна поразка, то зараз ми б говорили, що має бути "золотий матч"
Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ
Склад збірної на Євро: в України нарешті з’явився резерв, але є три проблемні позиції
Динамо продасть легіонера, який грав у Росії

Останні новини