Звернення Шовковського: подякував Героям України і поставив амбітну мету перед командою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський звернувся до вболівальників.

Легендарний воротар, а нині наставник "біло-синіх" опублікував великий допис із підсумками сезону у своєму Facebook.

"Перше, що хочу сказати - до початку війни ніколи не міг подумати, що одного разу ми станемо учасниками матчу, який триватиме 4 години… В жахливому сні не могло наснитися, що відновлювати сили на другий тайм гравці будуть не в роздягальні, а в бункері стадіону, ховаючись від ракетних атак...

Це наша сучасна реальність… Але ми досі живі та займаємося улюбленою справою! І я ніколи не втомлюся повторювати: те, що ми граємо у футбол, – заслуга виключно наших Героїв, Захисників та Захисниць, які ціною власних життів захищають нас від ворога! Низький Вам за це уклін!", — написав Шовковський.