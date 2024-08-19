Флік: Левандовський — справжній професіонал

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік заявив, що Роберт Левандовський — справжній професіонал.

Його слова передає YouTube-канал "LALIGA".

"Ми знали, що Валенсія — складна команда, вони ускладнили нам завдання в першому таймі, але ми раді трьом очкам. Молоді гравці з Ла Масії вже показали в передсезонці, під час турне по США, що вони можуть грати в нашій команді, і я дуже задоволений їхньою грою на полі. Марк Берналь провів дуже хорошу гру. Роберт Левандовські?... Він справжній професіонал. Ми всі бачили його сьогодні в захисті. Це важливо для нас. Ми повинні захищатися та атакувати як команда. Він забиває голи та знаходиться в тій зоні, де йому подобається грати", — сказав Флік.

Варто зазначити, що поляк оформив дубль, спочатку на 45+5 хвилині, а потім на 48. Поєдинок між Барселоною та Валенсією відмітився унікальним досягненням каталонців. У складі "блаугранас" вийшли одразу три гравці, що молодші за 18 років.

Нагадаємо, напередодні відбулися 4 стартових матчі нового сезону Ла Ліги, три з яких не визначили без переможця. Жирона без Віктора Циганкова зіграла внічию з Бетісом, Хетафе розписав мирову з Атлетиком з Більбао та Севілья з Лас-Пальмасом не виявили сильнішого.

Єдиний матч, в якому був переможець — зустріч Сельти проти Алавеса, проте і там вирішальний гол забили на останніх хвилинах зустрічі.