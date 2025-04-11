Емері визначився зі своїм майбутнім в Астон Віллі

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не має наміру покидати бірмінгемську команду найближчим часом.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Попри інтерес до іспанського фахівця з боку інших клубів його плани незмінні – Емері хоче залишитися в Астон Віллі.

53-річний іспанець наразі проводить третій сезон на чолі "левів". Емері очолив Астон Віллу в листопаді 2022 року. З того часу команда під його керівництвом провела 131 матч, здобула 70 перемог, 26 разів зіграла внічию та зазнала 35 поразок.

Наразі підопічні Унаї Емері продовжують перебувати в чільній сімці турнірної таблиці АПЛ та борються за вихід до Ліги чемпіонів, до четвертого місця їх відділяє 2 очки. Нагадаємо, що чемпіонат Англії першим гарантував додатковий слот у найпрестижніший клубний турнір Європи.

До Астон Вілли Емері працював у Вільярреалі, Арсеналі, ПСЖ, Севільї та ще низці клубів. Очолюючи ці іспанські команди фахівець добився найбільшого успіху, завоювавши 4 Ліги Європи. Також ПСЖ під керівництвом іспанця виграв один чемпіонат Франції, двічі Кубок країни та Кубок ліги з Суперкубком.