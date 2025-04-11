Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Емері визначився зі своїм майбутнім в Астон Віллі

Станіслав Лисак — 11 квітня 2025, 08:45
Емері визначився зі своїм майбутнім в Астон Віллі
Унаї Емері
Getty Images

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не має наміру покидати бірмінгемську команду найближчим часом.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Попри інтерес до іспанського фахівця з боку інших клубів його плани незмінні – Емері хоче залишитися в Астон Віллі.

53-річний іспанець наразі проводить третій сезон на чолі "левів". Емері очолив Астон Віллу в листопаді 2022 року. З того часу команда під його керівництвом провела 131 матч, здобула 70 перемог, 26 разів зіграла внічию та зазнала 35 поразок.

Наразі підопічні Унаї Емері продовжують перебувати в чільній сімці турнірної таблиці АПЛ та борються за вихід до Ліги чемпіонів, до четвертого місця їх відділяє 2 очки. Нагадаємо, що чемпіонат Англії першим гарантував додатковий слот у найпрестижніший клубний турнір Європи.

До Астон Вілли Емері працював у Вільярреалі, Арсеналі, ПСЖ, Севільї та ще низці клубів. Очолюючи ці іспанські команди фахівець добився найбільшого успіху, завоювавши 4 Ліги Європи. Також ПСЖ під керівництвом іспанця виграв один чемпіонат Франції, двічі Кубок країни та Кубок ліги з Суперкубком.

Астон Вілла Унаї Емері

Астон Вілла

Барселона – не головний фаворит: визначилися шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів
Емері: Цей ПСЖ створений, щоб перемагати
Не просто так звуть Кварадоною: Енріке у захваті від феноменального голу Кварацхелії
Звичний кошмар Баварії, диво Райса та лють Барселони: що подарувала нам Ліга чемпіонів
ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у Лізі чемпіонів

Останні новини