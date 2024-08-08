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Артета: Зінченко знає, що йому варто покращити

Руслан Травкін — 8 серпня, 09:59
Артета: Зінченко знає, що йому варто покращити

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета розповів, що очікує від Олександра Зінченка у новому сезоні.

Його коментар стосовно гравця збірної України публікує офіційний сайт лондонського клубу.

"Так, він грав у півзахисті. Але головний фокус для нього зараз — це гра на позиції крайнього захисника, тим варіантам і рішенням, які він може запропонувати в цій ролі.

Він знає, якими якостями володіє, знає, що йому потрібно покращити. Він ще один з тих, хто дійсно в цьому розбирається", — сказав Артета.

"Каноніри" у товариській грі розбили леверкузенський Баєр (4:1). Один із голів забив Олександр Зінченко. Після першого тайму іспанський фахівець зняв його з гри.

Сам Зінченко задоволений своїми діями проти чемпіона Німеччини.

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