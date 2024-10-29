Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Головний редактор France Football: Я неприємно здивований поведінкою Реала

Олег Дідух — 29 жовтня, 10:47
Головний редактор France Football: Я неприємно здивований поведінкою Реала
Getty Images

Головний редактор журналу France Football Венсан Гарсія зізнався, що розчарований поведінкою представників мадридського Реала напередодні церемонії вручення Золотого м’яча-2024.

Гарсію цитує Madrid Xtra.

"Реал тиснув на мене, щоб дізнатися, чи виграв Вінісіус, і, можливо, моє мовчання змусило їх подумати, що Віні програв, тому вони не з'явилися. Я неприємно здивований, але не хочу витрачати ніч на розмови про це. Я хочу поговорити про нашого переможця, Родрі", – заявив Гарсія.

Нагадаємо, представники Реала відмовився від візиту на церемонію вручення Золотого м’яча-2024 після того, як дізналися, що нагороду не завоює Вінісіус Жуніор. Володарем призу став іспанець Родрі з Манчестер Сіті.

Видання France Football є організатором Золотого м’яча.

France Football Золотий м'яч Реал Мадрид

France Football

Навіть попри скандал: France Football визнав Реал найкращим клубом року
Організатори Золотого м'яча відреагували на рішення Реала пропустити гала-вечір
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року
Збрехав і нажився на моєму імені: Роналду - про головреда France Football
Яшин - найкращий воротар в історії за версією France Football

Останні новини