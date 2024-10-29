Головний редактор France Football: Я неприємно здивований поведінкою Реала

Головний редактор журналу France Football Венсан Гарсія зізнався, що розчарований поведінкою представників мадридського Реала напередодні церемонії вручення Золотого м’яча-2024.

Гарсію цитує Madrid Xtra.

"Реал тиснув на мене, щоб дізнатися, чи виграв Вінісіус, і, можливо, моє мовчання змусило їх подумати, що Віні програв, тому вони не з'явилися. Я неприємно здивований, але не хочу витрачати ніч на розмови про це. Я хочу поговорити про нашого переможця, Родрі", – заявив Гарсія.

Нагадаємо, представники Реала відмовився від візиту на церемонію вручення Золотого м’яча-2024 після того, як дізналися, що нагороду не завоює Вінісіус Жуніор. Володарем призу став іспанець Родрі з Манчестер Сіті.

Видання France Football є організатором Золотого м’яча.