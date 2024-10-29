Головний редактор France Football: Я неприємно здивований поведінкою Реала
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Головний редактор журналу France Football Венсан Гарсія зізнався, що розчарований поведінкою представників мадридського Реала напередодні церемонії вручення Золотого м’яча-2024.
Гарсію цитує Madrid Xtra.
"Реал тиснув на мене, щоб дізнатися, чи виграв Вінісіус, і, можливо, моє мовчання змусило їх подумати, що Віні програв, тому вони не з'явилися. Я неприємно здивований, але не хочу витрачати ніч на розмови про це. Я хочу поговорити про нашого переможця, Родрі", – заявив Гарсія.
Нагадаємо, представники Реала відмовився від візиту на церемонію вручення Золотого м’яча-2024 після того, як дізналися, що нагороду не завоює Вінісіус Жуніор. Володарем призу став іспанець Родрі з Манчестер Сіті.
Видання France Football є організатором Золотого м’яча.