Помста Зінченка та китайські попередження Пушичу. 4 інтриги матчу Арсенал – Шахтар

Донецький Шахтар проведе матч 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів. Суперником колективу Маріно Пушича буде англійський Арсенал. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" 22 жовтня, початок – о 22:00.

Чемпіон традиційно виділяє головні обставини, які впливатимуть на результат сутички команд. Чому гра особливо важлива для обох клубів? В якому стані підходить до матчу українець в таборі опонента Шахтаря? Чому на окремих плацдармах "гірники" мають діяти активніше? Як Арсенал оцінює протистояння з "помаранчево-чорними" з точки зору стратегічної перспективи? Про це, та інше – в нашому матеріалі.

Перший з двох шансів для Пушича?

Хмари над наставником Шахтаря менш похмурими аж ніяк не стають. Перемога в останньому турі УПЛ над Колосом – це не про сатисфакцію та зміцнення позицій. Квола вікторія над ковалівцями, здобута ще й на фоні великого скандалу, показала, що боснійському нідерландцю так само важко тримати віжки управління командою, як і до матчів збірних. Краще ж, і тим паче – впевненіше, "помаранчево-чорні" аж ніяк не заграли.

ФК Шахтар

Саме тому поява чергової порції інформації про можливий відхід Маріно від справ вже за підсумками першої частини сезону "вкидом" аж ніяк не виглядає. Навіть якщо вірогідність призначення чергового Ігора з Хорватії в обличчі Тудора – неправда, такий кандидат на зміну Пушичу має бути в обов'язковому порядку. В Шахтарі давно достатньо, в гарному сенсі, "розпещені" високими результатами, як на внутрішній, так і міжнародній арені, щоб не надавати значення будь-яким, навіть вельми важливим нефутбольним обставинам. То ж, дійсно, дуже схоже, що доля Пушича багато в чому вирішуватиметься в двох найближчих іграх із Арсеналом та Динамо.

Зінченко отримає можливість зіграти проти колишнього клубу?

Хавбек збірної України Олександр Зінченко переживає складний період у кар'єрі. З початку сезону ексфутболіст Манчестер Сіті відіграв аж 79 хвилин у 2 матчах АПЛ, і причиною є аж ніяк не тільки травма. Трансфер сильного конкурента в обличчі Ріккардо Калафіорі, наявність у складі "канонірів" і без того потужних футболістів на позиції українця, невдала гра Зінченка та втрата форми у відповідальні моменти. Усі ці фактори, мов та снігова куля, накопичились в один великий кулак, удар якого вибив ґрунт з-під ніг універсала. Однак перед грою з Шахтарем Зінченко може озброїтися саме приємними очікуваннями.

Getty Images

Проти Борнмута, в останньому й невдалому матчі Арсенала, лівий край оборони закривав саме Калафіорі. Закривав не вельми вдало, та й провів доволі енергозатратний поєдинок. Враховуючи необхідність ротації в умовах щільного календаря, а також те, що Шахтар у таборі Арсенала навряд чи розглядають як такого суперника, який може створити лондонцям реальні труднощі, шанси Зінченка вийти на поле з перших хвилин виглядають доволі високими. Не варто забувати й те, що Шахтар – колишній клуб Зінченка, з яким той розходився у відносно далекому 2014-му не кращим чином. Тож свій зуб на "гірників" українець точно має. Знає про цей фактор Мікель Артета чи ні, не так важливо, але серйозним мотиваційним чинником це для Зінченка точно може бути.

Як Шахтар використає кадрові проблеми суперника?

Через пошкодження матч пропустять півзахисник Мартін Едегор, а також беки Такехіро Томіясу й Кіран Тірні. Крім того, є вірогідність, що не зіграють Бен Вайт, а головне – Букайо Сака та Кай Гаверц. Усі ці футболісти по-своєму важливі в побудовах Артети, а неможливість задіяти двох останніх, з урахуванням ще й відсутності норвежця, матиме суттєвий вплив на дії Арсенала в атаці.

ФК Шахтар

Протистояти будь-якому футболісту Арсенала – завдання не з простих. Проте без тих же Едегора, а також Сака й Гаверца, якщо англієць та німець з тих чи інших причин задіяні все ж не будуть, господарі матимуть бодай на дещицю менше ресурсу біля воріт опонента. Це, в свою чергу, може дозволити Шахтарю мати більше можливостей для перехоплення м'яча та виходу в атаку. Захист опорної зоні до головних чеснот цього Арсенала, до слова, аж ніяк не належить.

Матч з "гірниками" як ключова складова задуму "канонірів"

Як виглядає, гарних новин для Шахтаря перед стартовим свистком небагато. Справа в тім, що і з італійською Аталантою (підсумок зустрічі – 0:0), і з французьким ПСЖ (2:0) "гармаші" робили ставку саме на надійну й ефективну оборону як основу успіху. В цьому контексті може здатися, що шанси з'явитися у грі з перших хвилин у Зінченка не так багато, адже українець – це, в першу чергу, про активність на половині поля суперника, але вище ми вже розібралися, що тут матимуть значення інші фактори.

ФК Шахтар

Такий підхід Артети говорить про одне. Оскільки Арсенал явно налаштований потрапити до першої вісімки загального заліку, лондонцям украй важливо нарощувати запас очок саме проти середняків і, тим паче, аутсайдерів. З усією повагою до Шахтаря, нині донецька команда належить до сонму саме більш ніж скромних колективів. З якими "каноніри" прагнутимуть не тільки виграти, а й максимально покращити різницю забитих-пропущених м'ячів.