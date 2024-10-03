Як кияни скористаються скрутним становищем суперника. 5 інтриг матчу Гоффенгайм – Динамо

Київське Динамо готується провести другий матч у межах основного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу буде німецький Гоффенгайм. Матч відбудеться 3 жовтня, початок – о 19:45.

Чемпіон виділяє головні тези щодо стану команд напередодні вкрай важливої для обох клубів гри. На що варто звернути увагу?

Доведені до відчаю чи подвійно мотивовані: якими перед Динамо постануть господарі?

5 матчів без перемог, 4 поразки поспіль. З таким багажем "придбань" підходить до гри на міжнародній арені Гоффенгайм. Керівників "селян" такий стан речей, звісно ж, не влаштовує. Саме тому гра з Динамо може для подальшої долі та майбутнього в клубі головного тренера команди Пеллегріно Матараццо може стати ледь не ключовою.

ФК Гоффенгайм

Якщо вірити німецьким ЗМІ, на виправлення ситуації в Матараццо дві гри, й саме з Динамо – перша зупинка. Враховуючи, що в діях цього Гоффенгайма проглядається підвищена вразливість гравців захисної ланки (14 пропущених за означений період), "динамівцям" варто спробувати натиснути на психологію господарів, які точно будуть іти вперед із не завжди адекватною підстраховкою "тилу".

Чи зіграє головна надія "селян" у атаці?

Перед грою в лазареті команди господарів пацієнтів вистачає. Поза грою захисник Озан Кабак, форвард Ільяс Бебу, а також хавбеки Гриша Прьомель та Фінн Беккер. Під питанням вихід ще одного бека Давида Юрасека. Та головне питання, яке не може не цікавати усіх шанувальників Динамо – вірогідність виходу на поле головного бомбардира німців.

Фото з соціальних мереж

Андрею Крамаричу вже 33, але він все ще дає фору молодшим партнерам по атаці, й із початку сезону провів уже 4 голи (у 5 матчах). Крамарич не має видатних антропометричних даних, але зі своїми 177 сантиметрами він вельми небезпечний, як на другому поверсі, так і у грі на випередження. І якщо інформація про погіршений стан здоров'я хорвата виявиться правдивою, захист Динамо отримає від господарів суттєве зменшення тиску на зону своєї відповідальності.

Великі втрати: як Шовковський вирішить питання відсутності одразу двох лідерів?

У грі з німецьким клубом не допоможуть Динамо одразу два виконавці, які визначають обличчя гри команди. Мова про Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка, які зазнали пошкоджень. Попри кількісну укомплектованість середньої лінії та атаки колективу, необхідність будувати гру без двох мастодонтів – відчутний удар по перспективам на половині поля суперника.

ФК Динамо

Найбільш вірогідним рішенням Шовковського є вибір на користь Олександра Піхальонка та Назара Волошина. І якщо поява у старті першого сумнівів не викликає, то другий може почати матч усе ж на лавці. Зважаючи на необхідність пошуку нестандартних рішень та стан вінгера молодіжної збірної України після травми, не варто виключати й неочевидний варіант. На фланзі атаки може зіграти той же Едуардо Герреро, який у окремих фазах зможе забезпечувати присутність на полі й другого "чистокровного" нападника.

Оборона як слабка ланка: що робити з центром захисту в черговому матчі з сильним суперником?

У поєдинку з Лівим Берегом дует центрбеків Динамо постав у вже звичному вигляді – компанію Тарасу Михавку склав Денис Попов. Не доводиться сумніватися, що ці двоє з перших хвилин вийдуть на поле і в грі у Зінсхаймі. Та чи означатиме це зміну парадигми ефективності виступу команди саме в питанні надійності біля власних володінь?

ФК Динамо

Головною проблемою центральних захисників Динамо є фактор, який заважає переконливій більшості гравців "біло-синіх". Мова про брак майстерності. Десь поряд стоїть надто мала кількість ігор протягом сезону із командами, які формують дійсно конкурентне середовище. Й вимагати від того ж Михавка, якого закинули у велике море без уміння плавати й без рятувального круга, класної гри одразу й без розкачки – щонайменше наївно. Інша справа – значно більш досвідчений Попов, який не може вийти на колишній найвищий рівень футболу у своїй кар'єрі не перший рік поспіль. Тож у випадку з оборонцями киян мова радше про перестановку доданків, а не зміну якісного підходу до формування суми.

Фактор Шапаренка: чи зробив хавбек потрібні висновки з ганебного виступу в попередній грі турніру?

Як би не прагнув якнайкраще проявити себе на позиції висунутого вище опорного хавбека Валентин Рубчинський, та наразі Микола Шапаренко залишається фігурою так само ключовою, як і безальтернативною. Враховуючи ж відсутність "зв’язкового" атак Динамо Буяльського, цього разу на Шапаренка випадає подвійна ноша. Та чи здатен "десятка" киян цього разу виправдати сподівання?

ФК Динамо

Шапаренко не був схожим сам на себе у грі з Лаціо. Потім отримав відпочинок у матчі з Лівим Берегом. Зважаючи на реакцію півзахисника на зауваження вболівальника щодо виступу з римлянами з трибун у тому ж матчі, сказати, чи зрозумів футболіст свої помилки та необхідність зміни підходів, важко. Однак очевидним лишається факт трансформації Шапаренка в гіршу сторону в останніх двох ним проведених матчах. Чи є такі зміни в грі хавбека тимчасовими, чи проблема глибша – часткову відповідь отримаємо вже сьогодні.