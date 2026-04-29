Голкіпера Сарагоси дискваліфікували на 13 матчів за удар кулаком

Сергій Шаховець — 29 квітня 2026, 19:15
Естебан Андрада
instagram.com/estebanandrada1/

Аргентинський голкіпер Сарагоси Естебан Андрада отримав суворе покарання за неспортивну поведінку в матчі 37-го туру іспанської Сегунди проти Уески (0:1).

Про це повідомила пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Дисциплінарний комітет наклав 13-матчеву дискваліфікацію на 35-річного голкіпера Сарагоси.

Нагадаємо, що під час матчу Естебан завдав удару кулаком футболісту Уески Хорхе Пулідо, поваливши його на газон. Такі дії голкіпера спровокували масову бійку, в якій взяли участь представники обох команд.

Окрім Андраде, арбітр матчу вилучив з поля за бійку воротаря Уески Дані Хіменеса та захисника Сарагоси Дані Тасенде.

Додамо, що за п'ять турів до завершення чемпіонату Уеска з 36 очками посідає 19-те місце в турнірній таблиці, а Сарагоса йде на 21-й сходинці (35 балів). Обидві команди ведуть боротьбу за виживання.

Андраде Сегунда

Сегунда

