Барселона позбудеться голкіпера через конфлікт з Фліком

Воротар Барселони Іньякі Пенья після завершення сезону покине клуб.

Про це повідомляє El Nacional.

Каталонці готові продати футболіста, або достроково розірвати з ним контракт.

У 26-річного гравця був конфлікт з головним тренером команди Гансом Дітером-Фліком через його запізнення на одне із тренувань команди. Саме через це німецький спеціаліст не планує давати іспанцю ігрової практики.

У нинішньому сезоні Іньякі Пенья взяв участь у 22 матчах, у яких пропустив 25 голів та шість разів відстояв на "нуль". Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року.

Раніше воротар Барселони Войцех Щенсний висловився про свою пристрасть до паління.