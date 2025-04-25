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Барселона позбудеться голкіпера через конфлікт з Фліком

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 19:31
Барселона позбудеться голкіпера через конфлікт з Фліком
Іньякі Пенья
Getty Images

Воротар Барселони Іньякі Пенья після завершення сезону покине клуб.

Про це повідомляє El Nacional.

Каталонці готові продати футболіста, або достроково розірвати з ним контракт.

У 26-річного гравця був конфлікт з головним тренером команди Гансом Дітером-Фліком через його запізнення на одне із тренувань команди. Саме через це німецький спеціаліст не планує давати іспанцю ігрової практики.

У нинішньому сезоні Іньякі Пенья взяв участь у 22 матчах, у яких пропустив 25 голів та шість разів відстояв на "нуль". Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року.

Раніше воротар Барселони Войцех Щенсний висловився про свою пристрасть до паління.

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