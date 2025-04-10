Фантастика на 90+4 хвилині: клуб Лемпарда вирвав перемогу в матчі Чемпіоншипу завдяки шаленому голу

У середу, 9 квітня, відбувся матч Чемпіоншипу, в якому Ковентрі зустрічався із Портсмутом. Нудна, на перший погляд, гра завершилася яскравою розв'язкою на 90+4 хвилині.

Господі на чолі з легендарним Франком Лемпардом зуміли здобути важливу перемогу на останніх секундах матчу завдяки феноменальному голу Джеймі Патерсона.

Читайте також : Відео Мессі повторив легендарний гол зі штрафного у ворота Атлетико: цього разу хитрість не пройшла

Головний арбітр дав Ковентрі провести свою атаку, зайшовши на чужу половину поля, чим команда і скористалася. Джек Рудоні зробив навіс у штрафний майданчик, а Патерсон наважився на удар з лету у падінні і... забив!

Півзахисник, який вийшов на заміну десятьма хвилинами раніше, став героєм і змусив фанатів стоячи йому аплодувати.

Не стримав емоцій і головний тренер Френк Лемпард, який після матчу відсвяткував звитягу з вболівальниками.

Нагадаємо, легенда Челсі очолив Ковентрі у листопаді минулого року, коли команда посідала лише 17-те місце, випереджаючи зону вильоту на 2 бали.

Наразі після 41 туру команда Лемпарда йде шостою у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 62 очки і претендуючи на плейоф за вихід до АПЛ.