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Борнмут підписав голкіпера Челсі

Олег Дідух — 16 липня 2025, 16:33
Борнмут підписав голкіпера Челсі
Джордже Петрович
ФК Борнмут

Голкіпер Челсі та збірної Сербії Джордже Петрович став гравцем Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба клубу, за який виступає український захисник Ілля Забарний.

Контракт із 25-річним сербським воротарем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 25 мільйонів фунтів.

Минулий сезон Петрович провів у оренді у французькому Страсбурзі, де зіграв 31 матч і пропустив у них 38 голів, 10 разів відстоявши "на нуль". За кар’єру воротар провів 7 матчів за збірну Сербії, за яку дебютував у 2021 році.

Окрім Челсі та Страсбурга, Петрович у своїй кар’єрі також виступав за сербський ІМТ і американський Нью-Інгленд Революшн.

Нагадаємо, в неділю, 13 липня, Челсі виграв клубний чемпіонат світу-2025, розгромивши у фіналі ПСЖ 3:0.

Борнмут Петрович Челсі

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