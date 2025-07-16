Борнмут підписав голкіпера Челсі

Голкіпер Челсі та збірної Сербії Джордже Петрович став гравцем Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба клубу, за який виступає український захисник Ілля Забарний.

Контракт із 25-річним сербським воротарем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 25 мільйонів фунтів.

Минулий сезон Петрович провів у оренді у французькому Страсбурзі, де зіграв 31 матч і пропустив у них 38 голів, 10 разів відстоявши "на нуль". За кар’єру воротар провів 7 матчів за збірну Сербії, за яку дебютував у 2021 році.

Окрім Челсі та Страсбурга, Петрович у своїй кар’єрі також виступав за сербський ІМТ і американський Нью-Інгленд Революшн.

Нагадаємо, в неділю, 13 липня, Челсі виграв клубний чемпіонат світу-2025, розгромивши у фіналі ПСЖ 3:0.