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Лідс націлився на голкіпера, який належить Челсі

Олег Дідух — 12 травня 2025, 15:32
Лідс націлився на голкіпера, який належить Челсі
Джордже Петрович
Getty Images

Лідс проявляє інтерес до голкіпера Челсі Джордже Петровича, який проводить нинішній сезон на правах оренди у Страсбургу.

Про це повідомляє TeamTalk.

Лідс у наступному сезоні повернеться в АПЛ, і підсилює склад під виступи в елітному дивізіоні. Клубне керівництво вважає, що нинішній воротар, Ілан Мельє, може не потягнути рівень елітного дивізіону чемпіонату Англії. Саме тому Лідс розглядає кандидатуру Петровича.

Челсі придбав 25-річного серба у Нью-Інгленд влітку 2023 року за 16 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 30 матчів за Страсбург, у яких пропустив 35 голів і 10 разів відстояв "на нуль". Контракт Петровича із Челсі діє до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося про інтерес Челсі до голкіпера Роми Міле Свілара.

Лідс Петрович Челсі

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