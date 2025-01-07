Гол кривдника медійної збірної України активно набирає популярність в Instagram

Нещодавно медійна збірна України провела свій другий матч на турнірі League World Cup Nations.

Суперником українців стала збірна Марокко, яка нещадно розгромила нашу команду з рахунком 9:2.

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Один із голів наших кривдників, а саме восьмий забитий м'яч від Мехді Амрі, став хітом у соціальних мережах.

Марокканець обігрався зі своїм партнером по команді, після чого обійшов двох наших захисників, прибрав фінтом голкіпера та відправив м'яч у сітку.

За декілька годин це відео на популярному порталі 433 набрало майже 500 тисяч лайків і десятки тисяч репостів в Інстаграмі.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на турнірі League World Cup Nations, зазнавши двох поспіль поразок.