Гол кривдника медійної збірної України активно набирає популярність в Instagram
Нещодавно медійна збірна України провела свій другий матч на турнірі League World Cup Nations.
Суперником українців стала збірна Марокко, яка нещадно розгромила нашу команду з рахунком 9:2.
Один із голів наших кривдників, а саме восьмий забитий м'яч від Мехді Амрі, став хітом у соціальних мережах.
Марокканець обігрався зі своїм партнером по команді, після чого обійшов двох наших захисників, прибрав фінтом голкіпера та відправив м'яч у сітку.
За декілька годин це відео на популярному порталі 433 набрало майже 500 тисяч лайків і десятки тисяч репостів в Інстаграмі.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на турнірі League World Cup Nations, зазнавши двох поспіль поразок.