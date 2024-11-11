Ще один клуб Бундесліги звільнив головного тренера

Слідом за Бохумом на тренерські зміни наважився ще один аутсайдер Бундесліги Гоффенгайм, який оголосив про звільнення Пеллегріно Матараццо.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Die TSG Hoffenheim hat auf die derzeitige sportliche Situation reagiert und Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sowie Co-Trainer Michael Kammermeyer freigestellt.



Zur Meldung ⤵️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 11, 2024

46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.

У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.

При цьому в останніх 6 зустрічах у всіх змаганнях клуб зумів здобути лише 1 перемогу, здолавши 30 жовтня у другому раунді Кубку Німеччини Нюрнберг (2:1).

У 10 турі Гоффенгайм зіграв унічию з Аугсбургом.



