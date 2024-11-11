Ще один клуб Бундесліги звільнив головного тренера
Пеллегріно Матараццо
tsg-hoffenheim.de
Слідом за Бохумом на тренерські зміни наважився ще один аутсайдер Бундесліги Гоффенгайм, який оголосив про звільнення Пеллегріно Матараццо.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.
У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.
При цьому в останніх 6 зустрічах у всіх змаганнях клуб зумів здобути лише 1 перемогу, здолавши 30 жовтня у другому раунді Кубку Німеччини Нюрнберг (2:1).
У 10 турі Гоффенгайм зіграв унічию з Аугсбургом.