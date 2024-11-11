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Ще один клуб Бундесліги звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 11 листопада 2024, 16:37
Ще один клуб Бундесліги звільнив головного тренера
Пеллегріно Матараццо
tsg-hoffenheim.de

Слідом за Бохумом на тренерські зміни наважився ще один аутсайдер Бундесліги Гоффенгайм, який оголосив про звільнення Пеллегріно Матараццо.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.

У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.

При цьому в останніх 6 зустрічах у всіх змаганнях клуб зумів здобути лише 1 перемогу, здолавши 30 жовтня у другому раунді Кубку Німеччини Нюрнберг (2:1).

У 10 турі Гоффенгайм зіграв унічию з Аугсбургом.


Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гоффенгайм

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