Цітаішвілі продовжить кар'єру в Іспанії

Вінгер київського Динамо Гіоргі Цітаішвілі перейде в іспанську Гранаду.

Про це повідомляє видання Geo Team.

Клуби домовились про оренду на рік без права викупу. Зазначається, що грузин узгодив умови особистого контракту, а для переходу йому залишилось тільки пройти медогляд.

🚨 EXCL: Giorgi Tsitaishvili reached an agreement on a personal contract with Granada. 🇪🇸



Only a medical examination left before the transfer is completed.



One-year lease with no option to buy. pic.twitter.com/ur1bm4xoon — Geo Team (@Geo__team) July 23, 2024

Зазначимо, що останні роки гравець збірної Грузії провів у орендах. Минулого сезону Цітаішвілі виступав за Динамо Батумі. Вінгер провів 17 матчів у чемпіонаті Грузії, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.