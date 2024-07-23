Цітаішвілі продовжить кар'єру в Іспанії
Вінгер київського Динамо Гіоргі Цітаішвілі перейде в іспанську Гранаду.
Про це повідомляє видання Geo Team.
Клуби домовились про оренду на рік без права викупу. Зазначається, що грузин узгодив умови особистого контракту, а для переходу йому залишилось тільки пройти медогляд.
Зазначимо, що останні роки гравець збірної Грузії провів у орендах. Минулого сезону Цітаішвілі виступав за Динамо Батумі. Вінгер провів 17 матчів у чемпіонаті Грузії, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.