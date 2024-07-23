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Цітаішвілі продовжить кар'єру в Іспанії

Владислав Уткін — 23 липня, 21:16
Цітаішвілі продовжить кар'єру в Іспанії

Вінгер київського Динамо Гіоргі Цітаішвілі перейде в іспанську Гранаду.

Про це повідомляє видання Geo Team.

Клуби домовились про оренду на рік без права викупу. Зазначається, що грузин узгодив умови особистого контракту, а для переходу йому залишилось тільки пройти медогляд.

Зазначимо, що останні роки гравець збірної Грузії провів у орендах. Минулого сезону Цітаішвілі виступав за Динамо Батумі. Вінгер провів 17 матчів у чемпіонаті Грузії, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

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