Герой для Спілберга: захисник Вереса дуже провокативно відсвяткував гол Чорноморцю, заткнувши рота фанам

У матчі 10 туру УПЛ Верес та Чорноморець розписали нічию з рахунком 1:1. Забивали лише гравці Вереса – спершу Чорноморець вийшов уперед завдяки автоголу Євгена Морозка, а в середині другого тайму Семен Вовченко потужним ударом з близької відстані "прошив" воротаря господарів.

Здавалося б, нічия в рядовому поєдинку між аутсайдерами чемпіонату, але емоції вирували ще ті! Зрівнявши рахунок, Вовченко дуже провокативно відсвяткував взяття воріт перед одеською публікою. Красномовні жести захисника так і кажуть – "Я вас не чую!" Коментатор матчу Михайло Співаковський оцінив артистизм гравця й охрестив його готовим героєм для Стівена Спілберга.

Читалося, що на флешінтерв'ю за підсумками матчу запросять саме Вовченка. І ось, що Семен відповів на питання про емоційне святкування:

"Коли ми грали, вболівальники Чорноморця щось викрикували, тому я вирішив їм відповісти, щоб трохи тихіше були, от і все"

До слова, це вже не перший випадок, коли суперники Чорноморця чують на свою адресу лайку та образливі слова. Місяць тому з цим стикнулися Карпати, й головний тренер львів'ян Владислав Лупашко не змовчав про поведінку одеських фанатів: