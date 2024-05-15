Відомий найкращий гравець 28-го туру УПЛ
Півзахисника національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Георгія Судакова, автора переможного голу у ворота київського Динамо, визнано кращим гравцем 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).З-поміж кандидатів, обраних спортивними журналістами й партнерами, шляхом голосування вболівальників визначали найкращого.
Результати голосування
- Григорій Судаков (Шахтар) — 41,8%
- Артур Ременяк (Минай) — 26,5%
- Богдан Бойчук (Чорноморець) — 18,2%
- Мухаррем Яшарі (ЛНЗ) — 13,5%
Кращим тренером туру експерти та вболівальники визнали наставника Минаю Желько Любеновича.
Нагадаємо, Шахтар переміг Динамо у 28 турі УПЛ і вдруге поспіль, за два тури до кінця сезону, завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу. Кияни залишаються рекордсменами за кількістю перемог у чемпіонаті України — 16. У "гірників" — на одну менше.
Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами в матчах із принциповими суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік - із Рейнджерс, а Шахтар - з Динамо.
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