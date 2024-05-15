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Відомий найкращий гравець 28-го туру УПЛ

Олег Сагайдак — 15 травня, 12:35
Відомий найкращий гравець 28-го туру УПЛ

Півзахисника національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Георгія Судакова, автора переможного голу у ворота київського Динамо, визнано кращим гравцем 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

З-поміж кандидатів, обраних спортивними журналістами й партнерами, шляхом голосування вболівальників визначали найкращого.

Результати голосування

  1. Григорій Судаков (Шахтар) — 41,8%
  2. Артур Ременяк (Минай) — 26,5%
  3. Богдан Бойчук (Чорноморець) — 18,2%
  4. Мухаррем Яшарі (ЛНЗ) — 13,5%

Кращим тренером туру експерти та вболівальники визнали наставника Минаю Желько Любеновича.

Нагадаємо, Шахтар переміг Динамо у 28 турі УПЛ і вдруге поспіль, за два тури до кінця сезону, завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу. Кияни залишаються рекордсменами за кількістю перемог у чемпіонаті України — 16. У "гірників" — на одну менше.

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами в матчах із принциповими суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік - із Рейнджерс, а Шахтар - з Динамо.

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