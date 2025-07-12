Цітаішвілі – про свій перехід в клуб Ліги 1: Я приїхав сюди, щоб перемагати, а не розважатися

Грузинський вінгер Динамо Київ Георгій Цітаішвілі прокоментував свій перехід у Мец. Він розповів, що перед цим поспілкувався зі своїм земляком Жоржем Мікаутадзе, який нещодавно грав за цей клуб.

Його слова передає пресслужба Меца.

" Я дуже радий бути тут і приєднатися до цієї чудової команди. Грузини мають дуже добрі спогади про Мец. Я розмовляв з Жоржем Мікаутадзе перед тим, як приїхати сюди, і він мав тільки хороші відгуки про мій новий клуб. Тепер я сподіваюся допомогти клубу залишитися в Лізі 1, показавши себе з найкращого боку. Я приїхав сюди, щоб перемагати, а не розважатися", – сказав Цітаішвілі.

Перехід Цітаішвілі в Мец відбувся на правах оренди, яка розрахована до літа 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються. Мец завершив чемпіонат на третій сходинці у турнірній таблиці Ліги 2. У стикових матчах обіграв Реймс та здобув право грати у Лізі 1.

У сезоні-2024/25 футболіст виступав за Гранаду на правах оренди. За іспанський клуб гравець національної збірної Грузії у тому сезоні провів 39 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Окрім Гранади, грузин на правах оренди грав також за польські Лех та Віслу, українські Ворсклу та Чорноморець, а також – за Динамо Батумі (Грузія). Його контракт з Динамо Київ чинний до літа 2026 року.