Гузь розповів, яка задача стоїть перед Зорею в УПЛ

Генеральний директор Зорі Ігор Гузь розповів, що перед клубом стоїть задача потрапити в зону єврокубків.

Його слова передає Український футбол.

"Ми завжди ставимо завдання боротися за зону єврокубків. Це наша першочергова задача. Минулого сезону ми провалилися дуже серйозно, але на те були причини, як об’єктивні, так і суб’єктивні. Ми зробили висновки та вже зараз ми посідаємо місце вище.

Поступово хотілося б повернутися на ті лідерські позиції, на яких ми перебували в останні 5-6 років в українському футболі. Я думаю, все вийде, просто треба працювати. Ми не так відстаємо, що не можемо боротися. Все залежить лише від нас. Тому задача – потрапити до зони єврокубків", – сказав Гузь.

Зазначимо, що перший матч після зимової перерви Зоря проведе проти Олександрії на виїзді. Поєдинок 18 туру УПЛ відбудеться у неділю, 23 лютого. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Перед грою Олександрія лише на 5 очок відстає від лідера київського Динамо. У "містян" 38 балів. Зоря ж наразі йде восьмою. У луганців 22 очка та недограний матч проти Інгульця.

Нагадаємо, у першому колі Української Прем'єр-ліги Олександрія мінімально перемогла Зорю з рахунком 2:1.