Олександрія – Зоря: де дивитися матч 18 туру УПЛ

Олександрія Руслана Ротаня прийматиме луганську Зорю в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 23 лютого, на стадіоні "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Олександрія продовжує боротьбу за чемпіонство в Україні. Команда Ротаня лише на 5 очок відстає від лідера київського Динамо. У "містян" 38 балів. Зоря ж наразі йде восьмою. У луганців 22 очка та недограний матч проти Інгульця.

Нагадаємо, у першому колі Олександрія мінімально перемогла Зорю з рахунком 2:1.