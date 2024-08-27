Гецко: Динамо нічого втрачати у матчі-відповіді проти Зальцбурга

Колишній гравець збірної України з футболу Іван Гецко вважає, що київське Динамо нічого не втратить у разі поразки від Зальцбурга у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Його слова передає Sport.ua.

"Динамівцям, за великим рахунком, втрачати особливо нічого, адже вони вже гарантували собі єврокубкову осінь. Як мінімум, це буде Ліга Європи, але можуть ще зірвати джек-пот й пробитися до основної частини Ліги чемпіонів. Передусім, все залежить від них самих.

На боці динамівців досвід, все ж Зальцбург — дуже молода команда й український клуб знає, як досягти бажаного. Передусім, ставку буде зроблено на швидкий гол, на інтенсивність, високий пресинг. І якщо пощастить забити, то відразу повернеться інтрига й можливі варіанти.

Тож, багато залежатиме від того, хто ефективніше використає помилки суперника. В динамівців ще є шанси пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів, але вони незначні", — вважає фахівець.