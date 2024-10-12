Гецко назвав найгіршого гравця збірної України у матчі проти Грузії: Продовжує розчаровувати

Колишній гравець збірної України з футболу Іван Гецко вважає, що нападник Артем Довбик був найгіршим виконавцем у складі національної команди в матчі Ліги націй проти Грузії (1:0).

Його слова передає Sport.ua.

"На жаль, Артем продовжує розчаровувати в матчах за збірну. Його ККД незначний, бо на відміну від його клубних виступів за Жирону, Рому, де на нього грали всі, в збірній дотримуються іншої тактики. А Довбик не з тих виконавців, які самотужки можуть вирішити долю протистояння. Вчора Артем практично не загрожував воротам грузинів, обмежившись лише кількома підіграваннями партнерам. Цього явно недостатньо й, на мій погляд, Довбик був найгіршим серед переможців", – вважає Гецко.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Нагадаємо, єдиний гол у поєдинку Україна – Грузія забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.