У мене не було часу на експерименти: Гарсія – про підготовку до матчу з Україною
Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія не планує змінювати тактичну побудову гри перед матчем з Україною у плейоф Ліги націй.
Про це наставник розповів на пресконференції.
"У мене не було часу на тактичні експерименти. Мені довелося обмежитися лише роз’ясненням для футболістів моєї філософії гри в нападі та захисті. Ми не встигли з гравцями пізнати один одного так, як треба. Але я побачив інтелектуально розвинених футболістів, які готові сприймати інформацію.
У клубі ви можете працювати довше. У збірній такого шансу нема. Звичайно, я вже знав лідерів цієї команди до того, як приїхав сюди. Я розмовляв із такими хлопцями, як Куртуа, Лукаку, Тілеманс, де Брейне й Меньє, у понеділок. Вони – природжені лідери", – заявив Гарсія.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.