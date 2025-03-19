У мене не було часу на експерименти: Гарсія – про підготовку до матчу з Україною

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія не планує змінювати тактичну побудову гри перед матчем з Україною у плейоф Ліги націй.

Про це наставник розповів на пресконференції.

"У мене не було часу на тактичні експерименти. Мені довелося обмежитися лише роз’ясненням для футболістів моєї філософії гри в нападі та захисті. Ми не встигли з гравцями пізнати один одного так, як треба. Але я побачив інтелектуально розвинених футболістів, які готові сприймати інформацію.

У клубі ви можете працювати довше. У збірній такого шансу нема. Звичайно, я вже знав лідерів цієї команди до того, як приїхав сюди. Я розмовляв із такими хлопцями, як Куртуа, Лукаку, Тілеманс, де Брейне й Меньє, у понеділок. Вони – природжені лідери", – заявив Гарсія.