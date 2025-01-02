Манчестер Юнайтед хоче переконати свого захисника знизити зарплату

Манчестер Юнайтед працює над продовженням контракту із захисником Гаррі Магвайром. Але у переговорах є свої проблеми.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 31-річний англієць вже може вести переговори з іншими клубами, бо в нього залишилося півроку за угодою з манкуніанцями.

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У цій угоді прописана опція про продовження на рік. Але "червоні дияволи" не хочуть нею користатися через велику зарплату гравця – 190 тисяч фунтів на тиждень.

При цьому МЮ не хоче втрачати футболіста. Клуб намагається укласти з ним новий контракт, але з меншою зарплатою.

Гаррі Магвайр приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2019 року. За його трансфер з Лестера манкуніанці заплатили 87 мільйоні євро, що зробило Магвайра найдорожчим захисником в історії футболу.

Цей статус в нього може відібрати Вільям Саліба – на захисника Арсенала полює мадридський Реал.