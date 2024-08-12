Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кейн: Мені подобається інтенсивність тренування з Компані

Андрій Яросименко — 12 серпня, 13:11
Кейн: Мені подобається інтенсивність тренування з Компані

Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував роботу з новим наставником команди Венсаном Компані.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи доведеться мені більше пресингувати при Компані? Так, напевно. Я тренувався лише один раз і зіграв 10 хвилин проти Тоттенгема, і це були важкі 10 хвилин. Але мені подобається ця інтенсивність, мені подобається намагатися відіграти м'яч якомога швидше. Ось для чого ця підготовка, щоб дійсно зрозуміти його ідеї та реалізувати їх", — сказав гравець.

Нагадаємо, минулого сезону Кейн перейшов із Тоттенгема у Баварію, але попри те, що він забив 44 голи, мюнхенський клуб вперше за багато років завершив сезон без титулів.

Раніше Манчестер Юнайтед узгодив з мюнхенцями умови трансферу Маттейса де Лігта

Баварія Венсан Компані Тоттенгем Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

Кейн — Саутгейту: Ви були одним із найвеличніших тренерів Англії
Ця рана болітиме довго: Кейн у розпачі від поразки у фіналі Євро-2024
Ямал, Руїс, Кейн, Пікфорд. Ключові протистояння фіналу Євро-2024
Кейн: Важко стерти з пам'яті поразку у фіналі
Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024

Останні новини