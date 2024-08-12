Кейн: Мені подобається інтенсивність тренування з Компані
Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував роботу з новим наставником команди Венсаном Компані.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Чи доведеться мені більше пресингувати при Компані? Так, напевно. Я тренувався лише один раз і зіграв 10 хвилин проти Тоттенгема, і це були важкі 10 хвилин. Але мені подобається ця інтенсивність, мені подобається намагатися відіграти м'яч якомога швидше. Ось для чого ця підготовка, щоб дійсно зрозуміти його ідеї та реалізувати їх", — сказав гравець.
Нагадаємо, минулого сезону Кейн перейшов із Тоттенгема у Баварію, але попри те, що він забив 44 голи, мюнхенський клуб вперше за багато років завершив сезон без титулів.
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