Кейн: Мені подобається інтенсивність тренування з Компані

Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував роботу з новим наставником команди Венсаном Компані.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи доведеться мені більше пресингувати при Компані? Так, напевно. Я тренувався лише один раз і зіграв 10 хвилин проти Тоттенгема, і це були важкі 10 хвилин. Але мені подобається ця інтенсивність, мені подобається намагатися відіграти м'яч якомога швидше. Ось для чого ця підготовка, щоб дійсно зрозуміти його ідеї та реалізувати їх", — сказав гравець.

• Do you think you will have to do more pressing under Vincent Kompany?



Kane: "Yeah, for sure. I've only trained once and played 10 minutes (against Tottenham) and it was a tough 10 minutes. But I love that intensity, I love to try to win the ball back as quickly as possible.… pic.twitter.com/Piikk3WXia — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 11, 2024

Нагадаємо, минулого сезону Кейн перейшов із Тоттенгема у Баварію, але попри те, що він забив 44 голи, мюнхенський клуб вперше за багато років завершив сезон без титулів.

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