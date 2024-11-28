Нецікаво, насрати: Галавін відреагував на ігнор з боку Трубіна

Російському футболісту Монако Алєксандру Галавіну байдуже на те, що воротар Бенфіки Анатолій Трубін не потиснув йому руку перед початком матчу 5 туру Ліги Європи.

Про це представник країни-терористки заявив у прямому ефірі в соціальних мережах.

"Взагалі все одно на вчорашню ситуацію, нецікаво, насрати", – сказав Галавін.

Цікаво, що вчора Алєксандру було далеко не все одно. Відразу після того, як Трубін пройшов повз росіянина, Галавін здивовано подивився Анатолію вслід.

Нагадаємо, на початку 2023 року сталася кардинально протилежна ситуація між Галавіном та іншим українським футболістом – Русланом Малиновським, який тоді виступав за Марсель.

Після матчу чемпіонату Франції Руслан обійнявся з росіянином, за що його сильно розкритикували в Україні. Малиновському довелося виправдовуватися тим, що він знає про антивоєнну позицію Галавіна.