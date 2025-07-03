Мілан підписав 23-річного півзахисника збірної Італії

Мілан домовився з Торіно щодо трансферу півзахисника збірної Італії Самуеле Річчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав контракт до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на рік. У титулованому клубі він виступатиме під 4 номером. У скільки обійшовся півзахисник – невідомо.

Проте раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "россонері" заплатять за 23-річного футболіста 23 мільйони євро. Ще 2 мільйони передбачено у вигляді бонусів.

Зауважимо, що Мілан розглядає італійця, як заміну Тіджані Рейндерсу, який перейшов у Манчестер Сіті. У минулому сезоні Серії А півзахисник провів 34 матчі, у яких забив 1 м’яч і віддав 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Мілана Малік Тшау може продовжити кар’єру в Комо.