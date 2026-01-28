Вест Гем оголосив про трансфер ексфутболіста Барселони та Вулвергемптона

Колишня зірка Вулвергемптона та Барселони Адама Траоре перейшов з Фулгема до Вест Гема.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

Клуб не повідомив строки підписаної угоди, але згідно з інформації на Transfermarkt, її розраховано до літа 2026 року. Фулгем отримав за свого футболіста 2 мільйони фунтів.

West Ham United is pleased to confirm the signing of Spain international winger Adama Traoré. 🤝 — West Ham United (@WestHam) January 28, 2026

Адама Траоре є вихованцем Барселони, за яку дебютував у 2013 році, але за два роки це був єдиний матч у дорослій команді, після чого іспанець перейшов до Астон Вілли.

Також вінгер виступав за Мідлсбро та Вулвергемптон, де і зробив собі ім'я, після чого його на правах оренди повернула Барселона. З 2023 року Траоре грав за Фулгем. Цього сезону хавбек записав на свій рахунок один асист у 20 матчах за лондонців.

Раніше повідомлялось, що футболіст Вест Гема не розуміють стиль Ешпіріту Санту, який очолив команду лише восени 2025 року.