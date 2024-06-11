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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Молдовою

Станіслав Лисак — 11 червня, 21:13
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Молдовою

Захисник Евертона Віталій Миколенко став володарем призу Лев Матчу в товариському матчі відбору напередодні Євро-2024 Молдова — Україна (0:4).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Оборонець отримав ушкодження гомілкостопа на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.

Віталій залишив поле зі сльозами на очах. Напередодні спортивний лікар оцінив травму Миколенка.

Для "синьо-жовтих" це був останній контрольний поєдинок напередодні Євро. У першій грі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому матчі поступилися Польщі.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Зазначимо, що збірна Молдови не кваліфікувалася на цьогорічний Євро.

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