Не все так погано: Спортивний лікар оцінив травму Миколенка

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що захисник збірної України Віталій Миколенко має шанси зіграти на Євро-2024, попри отриману травму у товариському матчі проти Молдови.

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що гравець отримав нову травму (пошкодження внутрішньої групи зв'язок), адже попередня травма в Евертоні була на іншій нозі. Бабелюк вважає, що Миколенко зможе зіграти на Євро-2024, якщо буде діагностовано забій чи розтяг. У разі розриву зв'язок, шансів виступити на чемпіонаті Європи майже немає. Мінімальні терміни відновлення від такої травми 3-5 тижнів.

Зазначимо, Миколенко нещодавно відновився від травми гомілкостопа, яку отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля. Наприкінці першого тайму він невдало приземлився на ногу після верхової боротьби з Дарвіном Нуньєсом, але дограв тайм до кінця та отримав порцію овацій від "Гудісон Парк".