Жирона готова відпустити Довбика за 8-значну суму

Каталонська Жирона готова продати українського нападника у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Relevo.

Зазначається, що керівництво клубу очікує отримати за футболіста близько 40 мільйонів євро. За інформацією джерела, ще жоден з клубів, яким приписували інтерес до Артема, не робив офіційний запит стосовно форварда.

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У поточному сезоні українець зіграв 39 матчів за каталонців, забив 21 м'яч та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у 36 турі Ла Ліги Жирона зазнала поразки від Вільярреала. Наразі команда посідає 3 сходинку і відстає від другої Барселони на 1 бал, проте в підопічних Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.

Клуб українців вже забезпечив собі місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів.