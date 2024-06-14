Степаненко: У збірної України дуже хороші футболісти в кожній ланці

Футболіст Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає, що в національній команді є дуже сильні футболісти в усіх ланках.

Про це він розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Я не люблю прогнозувати, я люблю працювати. Єдине, що я можу сказати, що у нас дуже хороші футболісти у кожній ланці. У нас в принципі зіграна команда і ми бачимо, що якщо хтось випадає, то інший його заміняє, бо ми знаємо принципи, адже тренерський штаб сформував кістяк, який постійно викликається, грає. Це дуже важливо.

Я думаю, що з таким підходом, віддачею, концентрацією і бажанням ми можемо показувати гарний футбол і здобувати результат. Тому наразі я вірю в те, що ми можемо вигравати і можемо досягати чогось хорошого", — сказав Степаненко.

На Євро-2024 Україна зіграє в групі E з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Перший матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть 17 червня проти румунів.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом чемпіонату Європи. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.