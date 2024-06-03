Малиновський — про фінал Ліги чемпіонів: Боруссію шкода, але це футбол

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський вважає, що Боруссію Дортмунд шкода через поразку в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА від Реала.

Про це український хавбек розповів Українській асоціації футболу під час підготовки до товариського матчу з Німеччиною в межах підготовки до Євро-2024.

"Враження від фіналу тільки позитивні. Класний матч і від Боруссії та від Реала. Як кажуть, грають дві команди, а перемагає Мадрид. Дуже класний матч і вітаємо Андрія Луніна з цією перемогою. У Боруссії було багато шансів у першому таймі, дуже шкода звичайно, але це футбол", — підсумував Малиновський.

Товарський матч Німеччина — Україна відбудеться у понеділок, 3 червня. Початок — о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.